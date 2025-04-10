Глава Екатеринбурга раскритиковал уборку улиц от грязи

Свое недовольство борьбой за чистоту градоначальник высказал сегодня на коллегии. По его словам, коммунальным службам надо активнее применять технику для помывки дорожных знаков, ограждений. К майским праздникам, как отметил Орлов, «город должен быть зачищен».
«Понятно, что у нас будет еще и общий городской субботник, но весь месяц необходимо эти мероприятия проводить. Понятно, что прогнозы не очень на ночь, но завтра уже плюсовая температура, снег очень быстро сойдет. Я надеюсь, появится возможность уже те мероприятия, которые мы с вами запланировали, по санитарному содержанию города проводить в полном объеме», — сказал Алексей Валерьевич.
Ранее в Екатеринбурге подвели итоги опроса среди горожан по качеству уборки улиц в зимний период. Самыми чистыми районами екатеринбуржцы посчитали Ленинский, Академический и Верх-Исетский. Они набрали 1,4 тыс., 1,1 тыс. и чуть более 1 тыс. положительных оценок соответсвенно.
В антирейтинге по уборке оказались Чкаловский и Кировский районы. Они получили около 1,4 тыс. негативных оценок каждый. Большинство жителей выбрали вариант «скорее удовлетворен». За него проголосовали 6,5 тыс. уральцев.