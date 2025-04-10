Глава Екатеринбурга раскритиковал уборку улиц от грязи

«Понятно, что у нас будет еще и общий городской субботник, но весь месяц необходимо эти мероприятия проводить. Понятно, что прогнозы не очень на ночь, но завтра уже плюсовая температура, снег очень быстро сойдет. Я надеюсь, появится возможность уже те мероприятия, которые мы с вами запланировали, по санитарному содержанию города проводить в полном объеме», — сказал Алексей Валерьевич.