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Узбекистан присоединился к Евразийскому банку развития

Соответствующий закон подписал глава республики.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в газете «Народное слово».

«Присоединиться к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития (Астана, 12 января 2006 года)», — говорится в тексте закона.

Закон был принят нижней палатой парламента страны в январе и одобрен Сенатом в марте.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре 2024 года заявил о планах завершить процедуры и вступить в ЕАБР в начале 2025 года. По его словам, это необходимо для формирования надежных финансовых источников продвижения совместных проектов.

Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.