Узбекистан присоединился к Евразийскому банку развития

Напомним, что Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре 2024 года заявил о планах завершить процедуры и вступить в ЕАБР в начале 2025 года. По его словам, это необходимо для формирования надежных финансовых источников продвижения совместных проектов.