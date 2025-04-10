Узбекистан присоединился к Евразийскому банку развития

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в газете «Народное слово».
«Присоединиться к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития (Астана, 12 января 2006 года)», — говорится в тексте закона.
Закон был принят нижней палатой парламента страны в январе и одобрен Сенатом в марте.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре 2024 года заявил о планах завершить процедуры и вступить в ЕАБР в начале 2025 года. По его словам, это необходимо для формирования надежных финансовых источников продвижения совместных проектов.
Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.