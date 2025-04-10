Токаев заявил о рисках из-за ситуации на мировых рынках

«Текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма. Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье. Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане», — завил Токаев на церемонии вручения госнаград ученым в преддверии Дня работников науки.