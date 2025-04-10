Глава Феодосии Игорь Ткаченко ушел в отставку

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Игорь Ткаченко написал заявление об увольнении по итогам встречи с главой региона. Обязанности главы Феодосии будет исполнять Владимир Ким до конкурса на замещение должности.
Ткаченко возглавлял администрацию Феодосии с декабря 2023 года.
Владимир Ким в свое время занимал должность замглавы администрации Симферополя.
7 апреля сообщалось, что Аксёнов назначил Героя России Антона Старостина на должность заместителя председателя Госкомитета молодежной политики республики.
Ранее «МК в Крыму» писал, что первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединову освободили от должности.
27 января стало известно, что заместитель главы администрации одного из сельских поселений Кировского района заключала договоры по предоставлению услуг по санитарной уборке села со своим супругом, за что ее уволили в связи с утратой доверия.