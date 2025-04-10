Оппозиция покинула заседание парламента Молдовы в знак протеста

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) превратила парламент республики в инструмент однопартийного управления. Об этом заявили депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, после чего покинули зал пленарных заседаний в знак протеста против действий PAS.
Поводом стало систематическое игнорирование парламентским большинством инициатив оппозиции.
Так, депутат Владимир Односталко потребовал проведения парламентских слушаний с участием министра образования Дана Перчуна, выразив обеспокоенность массовой ликвидацией школ в стране. По его информации, местные советы, возглавляемые представителями PAS, проголосовали за закрытие школ в Флорештском, Кантемирском и Страшенском районах.
Депутат Раду Мудряк в свою очередь напомнил, что 20 марта 2025 года фракция Блока коммунистов и социалистов подала вотум недоверия политике Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, который, до сих пор не был включен в повестку дня заседаний.
Депутат от БКС Петру Бурдужа предложил включить в повестку дня законопроект, предусматривающий конкретные меры поддержки экономических агентов Молдовы в условиях продолжающегося снижения промышленного производства, уменьшения экспорта и потери рабочих мест в последние годы.
Фракция БКС также внесла в парламент простой вотум недоверия министру юстиции Молдовы Веронике Михайлов-Морару. Инициативу озвучил депутат Корнелиу Фуркулица. Поводом стало «системное бездействие и провалы» в управлении подведомственной сферой, что, как подчеркнули депутаты БКС, «ставит под угрозу безопасность и жизни граждан».
«Речь идет, в частности, о резонансном скандале с так называемой “амнистией Санду-PAS”, в результате которой на свободу вышли лица, осужденные за тяжкие преступления, включая убийства», — отметили депутаты.
Мудряк также предложил создать парламентскую комиссию по расследованию освобождения из заключения пожизненно осужденных.
Все указанные инициативы были отвергнуты парламентским большинством PAS.
«Мы обратимся с определенными жалобами в Конституционный суд по поводу злоупотреблений, совершенных правлением PAS, и полного контроля над правосудием. Оставляем вас продолжать работать… прямо как на заседании фракции», — заявил депутат БКС Григоре Новак перед тем, как фракция покинула зал заседаний.
Ранее депутаты парламентской группы «Победа» также объявили о недельном бойкоте заседаний в знак протеста против давления на оппозицию со стороны президента Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность». Об этом говорится в заявлении, которое они разместили в Telegram-канале.
Депутаты сообщили, что власти в регионах страны запугивают «граждан протоколами, выписывают штрафы, подвергают прессингу без единой причины», в том числе «угрожают пенсионерам, которые получают социальные выплаты и не относятся ни к одной партии».
«Руководство парламента не интересует решение насущных проблем страны, а зал заседаний используется для сведения счетов с оппозицией. Здесь нет ни уважения к мнению оппонентов, ни желания работать на благо народа», — заявили депутаты.