Оппозиция покинула заседание парламента Молдовы в знак протеста

Депутат Раду Мудряк в свою очередь напомнил, что 20 марта 2025 года фракция Блока коммунистов и социалистов подала вотум недоверия политике Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, который, до сих пор не был включен в повестку дня заседаний.