Текслер поручил за 5 дней привести в порядок все военные памятники

Губернатор поручил главам муниципалитетов уделить внимание ветеранам, причём и Великой Отечественной войны, и СВО. По возможности должны быть устроены встречи военнослужащих с детьми. Для героев Победы важно организовать праздничные мероприятия, а тех, кто не может их посетить в силу возраста и здоровья, необходимо поздравить на дому, обозначил Алексей Текслер.