Текслер поручил за 5 дней привести в порядок все военные памятники

Мемориалы, скверы, обелиски, скульптуры, посвящённые ветеранам, труженикам, жертвам нацистской агрессии, местные власти будут обязаны привести в надлежащий вид до 15 апреля. То же касается захоронений участников Великой Отечественной войны.
Также губернатор отметил важность тематического оформления населённых пунктов. Везде должна быть праздничная символика — на баннерах, общественном транспорте и тому подобных объектах.
«День Великой Победы — это главный праздник нашей страны, тем более в этом году юбилей, и, конечно, на улицах, во всех наших населённых пунктах должно ощущаться праздничное настроение», — поставил задачу Алексей Текслер.
Губернатор поручил главам муниципалитетов уделить внимание ветеранам, причём и Великой Отечественной войны, и СВО. По возможности должны быть устроены встречи военнослужащих с детьми. Для героев Победы важно организовать праздничные мероприятия, а тех, кто не может их посетить в силу возраста и здоровья, необходимо поздравить на дому, обозначил Алексей Текслер.