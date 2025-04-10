Politico: Киев передал Западу «список желаний» по миротворцам

О плане украинцев по дислокации военных из Европы и других стран, которые будут обеспечивать гарантии безопасности после урегулирования конфликта с Россией, сообщает журнал Politico.
В Киеве надеются, что иностранный контингент будет размещен на территории страны на постоянной основе. Politico акцентирует внимание на том, что постоянное присутствие миротворцев — важное условие украинских властей, так как перспектива ее вступления в НАТО остается под вопросом из-за возражения США.
Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса рассказал, что отправить своих миротворцев изъявили желание около десяти государств. И Киев имеет свой план организации миссии. «Мы прекрасно понимаем, что для принятия таких решений необходима синхронизация как военной, так и политической составляющих. Только после этого мы сможем двигаться дальше», — цитируют слова Палисы «Ведомости».
5 апреля президент Финляндии Александер Стубб заявил, что организация миротворческой миссии на Украине превратилась в символические дебаты, которые отклонились от цели. Он уточнил, что безопасность Киеву можно обеспечить только после заключения мирного соглашения и при условии, что Украина станет членом НАТО.