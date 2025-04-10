Politico: Киев передал Западу «список желаний» по миротворцам

В Киеве надеются, что иностранный контингент будет размещен на территории страны на постоянной основе. Politico акцентирует внимание на том, что постоянное присутствие миротворцев — важное условие украинских властей, так как перспектива ее вступления в НАТО остается под вопросом из-за возражения США.