МИД отреагировал на инициативу Литву по точечной депортации белорусов

По ее словам, белорусская сторона со своей стороны сохраняет приверженность международным обязательствам. Он подчеркнул, что страна открыта для всех тех, кто предпочтет реальности политическим иллюзиям. Вместе с тем представитель МИД обратился к тем, кто задумывается над переездом в Литву: