МИД отреагировал на инициативу Литву по точечной депортации белорусов. Подробности озвучили пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, пишет БелТА.
Пресс-секретарь МИД, комментируя последние заявления со стороны литовских политиков, касающиеся необходимости депортации отдельных категорий белорусов, заметил, что примечательно наблюдать, как власти Литвы демонстрируют новую интерпретацию «демократических ценностей», «столь изобретательно сочетая риторику о “защите свободы” с практикой точечных депортаций».
— Особого внимания заслуживает эволюция позиции Вильнюса: от публичной героизации отдельных граждан до их стремительного превращения в «угрозу безопасности» — процесс, занимающий ровно столько времени, сколько требуется для смены политического курса, — акцентировал внимание Варанков.
Представитель Министерства иностранных дел добавил, что не может не удивлять тот факт, что спустя пять лет активного использования темы «поддержки угнетенных» Литва внезапно нашла у себя «проблему» в лице тех, кто задает вопросы, касающиеся последовательности их подходов.
Варанков заявил, говоря про литовский инициативы по «очистке политического пространства», что они заслуживают изучения как пример трансформации «борца за права человека» в эталон селективной справедливости.
— Ирония ситуации в том, что Вильнюс, десятилетиями поучавший других, сегодня мастерски иллюстрирует, как принципы подменяются прагматизмом, — заметил пресс-секретарь МИД.
По ее словам, белорусская сторона со своей стороны сохраняет приверженность международным обязательствам. Он подчеркнул, что страна открыта для всех тех, кто предпочтет реальности политическим иллюзиям. Вместе с тем представитель МИД обратился к тем, кто задумывается над переездом в Литву:
— Тем, кто раздумывает над переездом в Литву, стоит учесть: сегодня вас называют «союзником», а завтра укажут на дверь — политика здесь меняется быстро.
Варанков сказал, что вместо обещанной стабильности есть риск столкнуться с бюрократией, где будет необходимо оправдывать свою «актуальность».
Тем временем Сейм Литвы намерен лишить белорусов права голосовать на местных выборах.
Кстати, Эстония лишила белорусов права голосовать на местных выборах.
Кроме того, в Минске самый дорогой проездной стоит 113,97 рубля после подорожания.