Аксенов назвал главный фактор успешного развития Крыма

«Залог нашего успешного движения вперед — это, в первую очередь, личное внимание главы государства. Сегодня руководители наших исторических субъектов имеют прямую связь с президентом. Глава государства реагирует на все обращения, знает и понимает, что происходит в регионах непосредственно», — сказал глава республики.
По словам Аксенова, задача, которая стоит перед органами власти воссоединенных субъектов — быстро формировать правильные и эффективные способы достижения целей и предлагать эти варианты президенту. Глава республики заверил, что Крым готов оказывать всестороннюю поддержку новым регионам в процессе интеграции в социально-экономическую и правовую системы РФ.
Делясь крымским опытом с коллегами, Аксенов отметил, что решения органов власти российского Крыма принимались в первую очередь исходя из интересов большинства граждан и страны в целом. Он констатировал, что федеральное законодательство в острые переходные периоды далеко не всегда может учитывать реальную ситуацию на местах. Главная задача органов власти — подобрать такие способы решения проблем, которые позволят без стресса для граждан и с максимальным эффектом, в том числе экономическим, решить задачи, подчеркнул глава РК.
По словам Аксенова, лучшая практика для чиновников и депутатов — постоянный, системно выстроенный контакт с гражданами, понимание ситуации и своевременное реагирование.
«Я всегда говорю коллегам: если вы будете в каждом конкретном случае в интересах человека принимать решение, как бы вы принимали его для себя, вы не ошибетесь. Тогда ваша работа будет эффективной», — подытожил глава республики.