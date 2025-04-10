Аксенов назвал главный фактор успешного развития Крыма

Делясь крымским опытом с коллегами, Аксенов отметил, что решения органов власти российского Крыма принимались в первую очередь исходя из интересов большинства граждан и страны в целом. Он констатировал, что федеральное законодательство в острые переходные периоды далеко не всегда может учитывать реальную ситуацию на местах. Главная задача органов власти — подобрать такие способы решения проблем, которые позволят без стресса для граждан и с максимальным эффектом, в том числе экономическим, решить задачи, подчеркнул глава РК.