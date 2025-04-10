Минниханову представили концепцию «Шаймиев-центра» в Адмиралтейской слободе

Мультифункциональный комплекс планируется разместить в пойме старицы реки Казанки по соседству с Зилантовой горой, Свято-Успенским монастырем и площадкой, где должна быть возведена новая Соборная мечеть.
Проект будет включать, в частности, этнографическую деревню с шоурумами, кластером татарской этнографии, кластером русской этнографии, этнографическими кластерами других народностей региона и современной деревней, а также ремесленные деревни (слободы) с управляющей компанией, технопарком и производственными кластерами (столярным, хлебным, автомобильным, компьютерным, медицинским и так далее) и торгово-рыночную площадь с аутлетом, собственно рынками (вещевым, птичьим, блошиным, сезонным) и шоурумами.
Кроме того, инициатива предполагает создание визит-центра «Татарстан будущего» с «Шаймиев-центром», рестораном, экспоцентром, музеем «Гранд-макет Татарстан» и площадью Татарстан, а также молодежного кампуса с астропарком «Казань», культурным технопарком и бизнес-инкубатором, государственным и научным сектором, культурными представительствами народов в Татарстане, стелой «ДНК Татарстана» и городской площадью.
Помимо этого, планируется создать фестивальную площадку (майдан) со сценой и многофункциональной площадью, а также водный парк с самым большим в Казани катком, набережной, ботаническим парком, заветной рощей, аптекарским садом и ландшафтным парком «Татарстан».
Первая (основная) въездная группа должна будет включать въездной портал и велком-зону, автобусную и автомобильную парковку, станцию проката (гольф-кар и вело-СИМ), а вторая — автобусную и автомобильную парковку, станцию проката (гольф-кар и вело-СИМ), защитную рощу вдоль магистрали и поющие фонтаны.
«Расположение центра в сердце Адмиралтейской слободы даст толчок к развитию этого исторического района», — заявили в Институте пространственного планирования РТ.
Площадка подбиралась по принципу наиболее удобной транспортной доступности — из центра Казани до нее можно добраться всего за десять минут.
Концепция подготовлена по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова — идея возникла после его визита в китайский город Чэнду, известный своей исторической аллеей Куаньджай.
Проект вызвал неоднозначную реакцию со стороны градозащитников. Социолог Марья Леонтьева, учредитель Института городских исследований «Тамга», обратила внимание на то, что режим местности «позволяет только экорегенерацию и ландшафтный парк, а никак не капитальное строительство».