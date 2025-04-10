Минниханову представили концепцию «Шаймиев-центра» в Адмиралтейской слободе

Проект будет включать, в частности, этнографическую деревню с шоурумами, кластером татарской этнографии, кластером русской этнографии, этнографическими кластерами других народностей региона и современной деревней, а также ремесленные деревни (слободы) с управляющей компанией, технопарком и производственными кластерами (столярным, хлебным, автомобильным, компьютерным, медицинским и так далее) и торгово-рыночную площадь с аутлетом, собственно рынками (вещевым, птичьим, блошиным, сезонным) и шоурумами.