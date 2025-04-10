Россия и Беларусь создадут сувениры Союзного государства

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Сувениры должны быть со смыслом, отражать историю, культуру, ключевые события развития Союзного государства, такую точку зрения высказали участники пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Как отметил председатель правления Фонда развития общественных связей «Region PR», лауреат премии правительства Российской Федерации в области туризма Геннадий Шаталов, сегодня существует огромное количество сувенирной продукции, которая пользуются спросом у туристов. Настало время развивать и соответствующую сувенирную продукцию для внутреннего туризма в рамках Союзного государства,.
«Самое главное — это не мы там решили, а это была инициатива, и в первую очередь белорусских коллег. Мы с удовольствием ее поддержали и будем ее совместно делать, потому что это очень важно. Я также хотел бы иметь сувенир именно Союзного государства», — рассказал Шаталов.
По мнению заместителя председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Наны Гвичия, традиционные магнитики, которые у активных путешественников порой не помещаются на холодильнике, конечно, напоминают о поездках, впечатлениях. Сама идея создания сувенира Союзного государства намного глубже.
«На сувенире, который будет создан, должны быть святыни, которые объединяют регионы России и Беларуси. Человек, привезя его из поездки, поймет свою историю, поймет, что нас объединяет», — отметила Гвичия.
По мнению участников пресс-конференции и в Беларуси, и в России достаточно уникальных как современных, так и старинных технологий по созданию неповторимой продукции.
«Это может быть целая линейка туристических сувениров, которая рассчитана на разные возрастные группы — молодежь, людей пенсионного возраста. Главное, чтобы через эту продукцию мы могли транслировать наши общие ценности нашего Союзного государства», — резюмировал Шаталов.
Также он отметил, что более подробно это направление специалисты из России и Беларуси обсудят летом в Минске во время форума «Пора путешествовать по Союзному государству».