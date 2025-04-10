Россия и Беларусь создадут сувениры Союзного государства

«Самое главное — это не мы там решили, а это была инициатива, и в первую очередь белорусских коллег. Мы с удовольствием ее поддержали и будем ее совместно делать, потому что это очень важно. Я также хотел бы иметь сувенир именно Союзного государства», — рассказал Шаталов.