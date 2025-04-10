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Хренин на аэродроме Липки проверил подготовку к параду

Глава оборонного ведомства утвердил эскизы праздничной символики, которая будет размещена на военной технике.

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин на аэродроме Липки проверил, как идет подготовка к военному параду к 9 Мая, сообщили в Министерстве обороны республики.

По данным ведомства, глава министерства сначала пообщался с участниками парада, а затем заслушал предложения по его проведению.

Отдельно было уделено внимание размещение праздничной символики 80-летия Победы на бортах боевых машин — министру показали эскизы, которые он утвердил.

В Минобороны напомнили, что в составе механизированной колонны в Минске 9 мая пройдут 24 парадных расчета, возглавят ее легендарные танки Т-34.

Парад Победы.

В 2025 году по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске пройдет масштабный военный парад. Часть мероприятия будет построена на отдельных элементах парада 1945 года, который состоялся на Красной площади в Москве.

Кроме танков Т-34 и тачанок с пулеметами в нем будет задействовано более 200 единиц современной военной и специальной техники. Минчане и гости столицы также смогут увидеть несколько «коробок» солдат в форме времен ВОВ.

Также в столицу Беларуси для участия в параде приглашены расчеты из дружественных стран — России и Китая. Будут представлены и знаменные группы с государственными флагами республик СНГ.