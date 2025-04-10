Путин помиловал переданную США Ксению Карелину

США передали России Артура Петрова, у которого также есть гражданство Германии. В августе 2023 году его задержали на Кипре по запросу Вашингтона по подозрению в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций, ему грозило жо 20 лет тюрьмы. ФСБ сообщила, что Петров уже вернулся на родину.