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Путин помиловал переданную США Ксению Карелину

Гражданку России и США Ксению Карелину, которую передали Вашингтону в рамках обмена заключенными, помиловал президент Владимир Путин, это произошло в апреле, сообщает ФСБ.

Источник: Пресс-служба Президента России

Карелина была приговорена к 12 годам по делу о госизмене. Ей вменили перевод денег украинской организации, которые затем направили на нужды украинских военных. Речь идет о пожертвовании на сумму $51,8. Девушку задержали в феврале 2024 года в Екатеринбурге, куда она прилетела из Лос-Анджелеса встретиться с родными.

США передали России Артура Петрова, у которого также есть гражданство Германии. В августе 2023 году его задержали на Кипре по запросу Вашингтона по подозрению в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций, ему грозило жо 20 лет тюрьмы. ФСБ сообщила, что Петров уже вернулся на родину.

Обмен состоялся 10 апреля в аэропорту Абу-Даби, ФСБ поблагодарила власти ОАЭ за посредничество.

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