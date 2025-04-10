Алексей Орлов озвучил планы по благоустройству Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов озвучил планы по благоустройству уральской столицы в 2025 году.
В марте в администрации собирали от горожан информацию о поврежденных в зимний период участках дорог и тротуаров, после чего составили список, в который включили более тысячи дефектов. Устранят повреждения до конца весны, для чего будет использоваться холодный асфальт.
В мае, когда в Екатеринбурге установится теплая стабильная погода, город возьмется за реализацию более масштабных проектов. В этом году в муниципалитете обновят 26 километров дорог, из которых 13 — в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Когда столбики термометров преодолеют отметку в +10 градусов, дорожные рабочие возьмутся на обновление 268 квадратных метров разметки. Работы проводят ночью, чтобы не мешать движению транспорта.
Также к празднованию 80-летия Великой Победы в Екатеринбурге помоют все памятники воинской славы, приберут прилегающую к ним территорию — в городе 46 таких сооружений.
Летом в Екатеринбурге будут модернизировать сети освещения — фонари появятся на 103 километрах улиц. В том числе — в отдаленных территориях, среди которых: Березит, Северка, исток, Шувакиш и Горный Щит.