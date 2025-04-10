Пентагону представили планы создания системы ПРО «Золотой купол»

В случае создания системы ПРО «Золотой купол», США разместят в космосе оружие, способное уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования в течение нескольких секунд после старта. Для обнаружения запусков баллистических ракет и их перехвата в космосе программа предусматривает развертывание на орбите группировки, состоящей из нескольких тысяч спутников и космических аппаратов, пишет «Интерфакс».