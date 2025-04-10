Пентагону представили планы создания системы ПРО «Золотой купол»

Программа создания системы ПРО «Золотой купол» запущена в рамках инициативы Дональда Трампа, с которой он выступил 27 января. В публикации Defense One говорилось, что командование космических сил США собрало команду экспертов для оценки существующих программ ведомства и формирования предложений по реализации идеи Трампа создать «Железный купол Америки».
В случае создания системы ПРО «Золотой купол», США разместят в космосе оружие, способное уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования в течение нескольких секунд после старта. Для обнаружения запусков баллистических ракет и их перехвата в космосе программа предусматривает развертывание на орбите группировки, состоящей из нескольких тысяч спутников и космических аппаратов, пишет «Интерфакс».
Ожидается, что первый этап создания «Золотого купола», включающего повышение эффективности наземных систем ПРО, будет завершен к 2026 году. Полностью развернуть «Железный купол Америки» планируется в течение пяти-семи лет.
Аналогичную систему космической обороны, получившую название «Звездные войны», предлагал в 1980-х годах Рональд Рейган. Но его инициатива так и не была реализована из-за технологических сложностей и высокой стоимости.