Нижегородскому мэру подняли зарплату

Напомним, в феврале стало известно, что зарплаты сотрудникам администрации и думы Нижнего Новгорода поднимут на 11,7%. Главам Арзамаса, Выксы, Дзержинска и Сарова назначили денежные вознаграждения в размере 59 567 рублей. Зарплата руководителям других округов составляет 50 402 рублей.