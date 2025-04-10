Увеличить число зарубежных рейсов поручил Токаев

В Акорде Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о результатах деятельности министерства транспорта по итогам 2024 года и планах на предстоящий период.
Как сообщил Марат Карабаев, общий объем транзита за 2024 год всеми видами транспорта вырос на 6 процентов. Завершено строительство 3 новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента. Он доложил, что казахстанские авиакомпании перевезли 14,7 миллиона пассажиров с ростом на 10 процентов, в аэропортах обслужили 29,7 миллиона человек с увеличением на 14 процентов.
Поезда перевезли 21 миллион пассажиров (рост на 3,9 процента). По его словам, в 2025 году министерство транспорта планирует запустить 19 новых авиамаршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток. Начато строительство аэропортов Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли.
Также начинается модернизация 125 железнодорожных вокзалов. Продолжится реализация 5 крупных железнодорожных проектов: Достык-Мойынты, обводная линия Алматы, Дарбаза-Мактаарал, Аягоз-Бахты и Кызылжар-Мойынты. По итогам встречи президент отметил необходимость создания более комфортных условий для передвижения казахстанцев и улучшения доступности туристических локаций.
«Глава государства поручил увеличить количество внутренних и международных авиарейсов, а также усилить работу по привлечению инвестиций в транспортный сектор», — сообщили в Акорде.