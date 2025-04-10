Увеличить число зарубежных рейсов поручил Токаев

Как сообщил Марат Карабаев, общий объем транзита за 2024 год всеми видами транспорта вырос на 6 процентов. Завершено строительство 3 новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента. Он доложил, что казахстанские авиакомпании перевезли 14,7 миллиона пассажиров с ростом на 10 процентов, в аэропортах обслужили 29,7 миллиона человек с увеличением на 14 процентов.