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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 10 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля, сделанные им на брифинг в четверг, 10 апреля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Переговоры по линии МИД РФ и Госдепа США ведутся только по вопросам двусторонних отношений, тема Украины там не обсуждается.

Временных рамок для урегулирования конфликта на Украине нет.

Есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это, прежде всего, соблюдение интересов РФ.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Позиция некоторых стран ЕС против использования замороженных активов РФ на нужды Украины не означает изменения риторики Европы в целом.

Мы знаем, что некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия этих действий. А последствия действительно будут. Российская Федерация никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих своих прав.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Обвинения Владимира Зеленского во втягивании КНР в конфликт на Украине беспочвенны.

Это не так. Китай занимает взвешенную позицию, Китай — это наш стратегический партнер, друг, товарищ, и Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Политические гонения в Евросоюзе вызывают сожаление.

К сожалению, в последние месяцы все более выпукло проявляется тенденция на политические гонения в европейских странах и европейских институтах. Политические гонения в отношении тех политиков, мнение которых выходит за пределы мейнстрима.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Власти РФ тщательно анализируют возможные последствия обострения торговой войны США и Китая.

Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это не может не иметь последствий для мировой торговли, мировой экономики. Мы тщательно анализируем эти возможные последствия.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости)

Кремль не комментирует тему обмена заключенными между Россией и США, а также намерение генерала Попова пойти на СВО.

10 апреля Владимир Путин примет в Кремле генерального директора госкомпании ДОМ.РФ Виталия Мутко.

На 11 апреля у Путина запланирована региональная поездка.