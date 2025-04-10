Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 10 апреля: главное

Переговоры по линии МИД РФ и Госдепа США ведутся только по вопросам двусторонних отношений, тема Украины там не обсуждается.
Временных рамок для урегулирования конфликта на Украине нет.
Есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это, прежде всего, соблюдение интересов РФ.
Позиция некоторых стран ЕС против использования замороженных активов РФ на нужды Украины не означает изменения риторики Европы в целом.
Мы знаем, что некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия этих действий. А последствия действительно будут. Российская Федерация никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих своих прав.
Обвинения Владимира Зеленского во втягивании КНР в конфликт на Украине беспочвенны.
Это не так. Китай занимает взвешенную позицию, Китай — это наш стратегический партнер, друг, товарищ, и Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию.
Политические гонения в Евросоюзе вызывают сожаление.
К сожалению, в последние месяцы все более выпукло проявляется тенденция на политические гонения в европейских странах и европейских институтах. Политические гонения в отношении тех политиков, мнение которых выходит за пределы мейнстрима.
Власти РФ тщательно анализируют возможные последствия обострения торговой войны США и Китая.
Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это не может не иметь последствий для мировой торговли, мировой экономики. Мы тщательно анализируем эти возможные последствия.
Кремль не комментирует тему обмена заключенными между Россией и США, а также намерение генерала Попова пойти на СВО.
10 апреля Владимир Путин примет в Кремле генерального директора госкомпании ДОМ.РФ Виталия Мутко.
На 11 апреля у Путина запланирована региональная поездка.