Глава британских вооруженных сил посетил Китай с необъявленным визитом

В ходе визита адмирал встретился с членом Центрального военного совета КНР генералом Лю Ченьли и другими военачальниками. Темой переговоров было «укрепление военного сотрудничества» между двумя странами. «Стороны провели углубленное обсуждение по вопросам китайско-британских отношений и отношений между вооруженными силами (двух стран.— “Ъ”), обсудили международную и региональную ситуацию и вопросы, представляющие взаимный интерес, поговорили об усилении обменов и сотрудничества между вооруженными силами», — говорится в заявлении министерства.