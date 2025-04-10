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Глава британских вооруженных сил посетил Китай с необъявленным визитом

Глава штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Пекин. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Китая. Газета The Times отметила, что о визите не сообщалось заранее и он стал первым визитом профессионального главы британских вооруженных сил в Китай за последнее десятилетие.

Источник: AP 2024

В ходе визита адмирал встретился с членом Центрального военного совета КНР генералом Лю Ченьли и другими военачальниками. Темой переговоров было «укрепление военного сотрудничества» между двумя странами. «Стороны провели углубленное обсуждение по вопросам китайско-британских отношений и отношений между вооруженными силами (двух стран.— “Ъ”), обсудили международную и региональную ситуацию и вопросы, представляющие взаимный интерес, поговорили об усилении обменов и сотрудничества между вооруженными силами», — говорится в заявлении министерства.

Сэр Тони Радакин также выступил «с беспрецедентной речью» перед курсантами и преподавателями Университета национальной обороны КНР в Пекине, отмечает The Times.