СМИ: отсутствие гарантий США застопорило формирование «коалиции желающих»

Хотя, по словам источников, около 15 стран заявили о готовности предоставить свои войска для участия в миротворческой миссии, без поддержки США формирование контингента идет со скрипом, особенно на фоне новостей о том, что в ближайшие недели российские войска готовятся начать новое наступление на Украине, отмечает ABC.