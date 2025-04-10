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СМИ: отсутствие гарантий США застопорило формирование «коалиции желающих»

«Коалиция желающих», которую Великобритания и Франция пытаются сформировать для обеспечения режима прекращения огня на Украине, может умереть так и не родившись — Вашингтон не взял на себя никаких твердых обязательств по гарантиям безопасности.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В четверг в штаб-квартире НАТО состоится первая встреча министров обороны стран «коалиции желающих», на которой они обсудят планы по размещению миротворческих войск на Украине. Хотя США не принимают участия в подобных мероприятиях, успех миротворческой миссии коалиции будет всецело зависеть от поддержки Вашингтона, подчеркивает ABC News.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что гарантии безопасности США «единственный способ» эффективно удержать Россию от «повторного нападения» на Украину. Британия и Франция на протяжении двух месяцев пытались убедить Дональда Трампа предоставить авиацию, пограничное наблюдение и разведданные, однако американский президент предпочел на участвовать в этой «инициативе», пишет Bloomberg.

Предлагаемый формат гипотетических сил предусматривает их развертывание только после вступления в силу мирного соглашения. Полностью оснащенная украинская армия будет служить основным средством сдерживания. Европейские войска будут обеспечивать безопасность критически важных объектов национальной инфраструктуры, крупных портов и городов, расположенных вдали от линии фронта.

Хотя, по словам источников, около 15 стран заявили о готовности предоставить свои войска для участия в миротворческой миссии, без поддержки США формирование контингента идет со скрипом, особенно на фоне новостей о том, что в ближайшие недели российские войска готовятся начать новое наступление на Украине, отмечает ABC.