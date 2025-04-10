Маткапитал, стипендии и жилье. Дрозденко раздал поручения властям Ленобласти

Сейчас в Ленобласти ежегодно фиксируют около 12 тысяч рождений детей в год. К 2030 году Дрозденко поручил достичь показателя в 14 тысяч. Губернатор также отметил тренд на увеличение многодетных семей в регионе: с 8 тысяч в 2015 году до 24,5 тысяч в 2025-м.