Маткапитал, стипендии и жилье. Дрозденко раздал поручения властям Ленобласти

Зарплаты и бедность.
По словам Дрозденко, за последние 10 лет реальная зарплата в Ленобласти выросла более чем на 133%. Средняя заработная плата в регионе на 2024 год составила более 80 тысяч рублей, передает пресс-служба администрации Ленобласти.
Уровень бедности за тот же срок сократился более чем вдвое и сейчас является одним из самых низких в России, отчитался губернатор.
За последние 10 лет Ленобласть в качестве места для жизни выбрали почти 240 тысяч человек, но регион по-прежнему нуждается в привлечении высококвалифицированной рабочей силы. Поэтому поставлена задача перестроить систему образования так, чтобы готовить собственные кадры для нужд областной промышленности, отметил Дрозденко.
Рождаемость и поддержка семей.
Сейчас в Ленобласти ежегодно фиксируют около 12 тысяч рождений детей в год. К 2030 году Дрозденко поручил достичь показателя в 14 тысяч. Губернатор также отметил тренд на увеличение многодетных семей в регионе: с 8 тысяч в 2015 году до 24,5 тысяч в 2025-м.
Дрозденко поручил областному правительству:
разработать дополнительные меры поддержки молодых семей при рождении первого ребенка;
повысить на 25% региональные выплаты на первого ребенка и на 50% — на второго;
повысить возраст матерей, которым положены выплаты на первого ребенка, с 27 до 30 лет и на второго — с 30 до 35 лет;
разрешить использовать 30% регионального маткапитала сразу на товары детского ассортимента.
Также губернатор поручил привести в прядок отделы загсов и подобрать уникальные природные и культурные локации для выездных регистраций брака. Последние хотят довести до 30%. Помимо этого поручено построить Дворец бракосочетаний Ленинградской области.
Медицина.
В Ленобласти, по словам Дрозденко, рекордно снизилась смертность и выросла продолжительность жизни. За 10 лет показатель смертности в регионе снизился на 3%, а средняя продолжительность жизни увеличилась на 4 года.
Сегодня губернатор поручил правительству:
- обеспечить ежегодный ввод 10 новых опорных фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий и капитальный ремонт 10 учреждений первичного звена;
- увеличить стипендии студентам медицинских вузов, обучающимся по целевому направлению, до 10 тысяч рублей, а в ординатуре — до 15 тысяч рублей;
- вместе с муниципальными образованиями предоставить не менее 50 квартир медицинским работникам с возможностью в дальнейшем их приватизировать, а срок приватизации сократить с 10 до 7 лет;
- ускорить развитие телемедицины.
Строительство и благоустройство.
Ленобласть лидирует среди регионов России по вводу жилья: в год на одного жителя вводятся два квадратных метра, заявил Дрозденко. В 2024 году из реестра проблемных долгостроев были исключены последние объекты.
За 10 лет по программе расселения аварийного жилья в новые квартиры переехали больше 24,5 тысяч ленинградцев. До 2030 года губернатор поручил расселить еще 712 аварийных домов и более 11 тысяч человек.
До 1 июня правительству Ленобласти поручено проработать расширение программ доступного жилья для многодетных и молодых семей. А с 2026 года Дрозденко распорядился не менее четверти всех региональных средств по программе «Комфортная среда» направлять на софинансирование проектов благоустройства дворов. В том числе они пойдут на оборудование детских городков и площадок.
В 2025 году в регионе планируют ввести более 20 объектов образования, а в стройке — 36 объектов. Губернатор поручил ежегодно вводить в эксплуатацию 20 крупных социальных объектов и еще столько же — реновировать. Также поручено каждый год проводить реновацию 5 домов культуры и не менее 3 библиотек.
Помимо этого к 2018 году в Зайцево построят Центр национальной памяти у мемориального комплекса жертвам фашистского геноцида. Такое поручение Дрозденко дал областному строительному блоку.
Транспорт.
Автобусы, работающие на областных маршрутах, сейчас полностью соответствуют требованиям по качеству и безопасности, подвел Дрозденко итоги запуска транспортной реформы. С 2026 года она начнется и на муниципальных маршрутах Ленобласти. Муниципалитеты ждут обновление автобусного парка, введение безналичной оплаты и электронных сервисов расписания. Пилотной территорией для реформы станет Гатчинский округ.
Газификация.
Темпы газификации домохозяйств Ленобласти за последние три года выросли в 7 раз, отчитался Дрозденко. Губернатор поручил не сбавлять их и поставил цель в ближайшие 5 лет перевести на природный газ 110 котельных и 58 тысяч потребителей в 495 населенных пунктах региона.
В 2025 году в Ленобласти планируют осуществить более 15 тысяч подключений. Субсидии на подключение к газу в регионе составляют от 180 до 300 тысяч рублей.
Экология.
До конца 2025 года для борьбы с незаконными свалками все контейнерные площадки в населенных пунктах Ленобласти, где проживает больше 10 тысяч человек, оснастят видеонаблюдением, а все мусоровозы поставят на цифровой контроль. Такое поручение дал Дрозденко экологическому блоку правительства.
Отдельно он отметил, что в этом году показатель обработки областных твердых коммунальных отходов достигнет 70% благодаря вводу комплекса по переработке в Кингисеппе. К 2027 году его обещают довести до 100%. При этом по мере ввода новых мощностей по переработке отходов будут револьверно закрывать старые полигоны.
До 2030 года Дрозденко поручил ежегодно вводить в Ленобласти не меньше трех модульных водоочистных сооружений и столько же модульных канализационных очистных комплексов. Это должно повысить качество чистой воды для нескольких сотен тысяч ленинградцев.
Он отметил, что для этих целей Ленобласть закупила у Белоруссии 36 модульных станций водоочистки. В процессе решение самых проблемных вопросов по водоснабжению: началась реализация проекта в Волхове, получены положительное заключение и поддержка президента для проекта в Выборге, готовится документация для проекта в Кингисеппе.
Также по поручению губернатора региональные власти разработают и реализуют программу очистки Ладожского озера и Невы.
Помимо этого к 2030 году в Ленобласти до 12,5% увеличат площадь особо охраняемых природных территорий. Губернатор отметил, что в регионе растет спрос на активный и экологический туризм: в 2024 году ленинградские красоты и достопримечательности посмотрели 6,5 миллионов туристов.
Сельское хозяйство.
Региональную поддержку сельхозпроизводства в ближайшие пять лет будут увеличивать не менее, чем на 10% в год. По поручению Дрозденко областной комитет по АПК увеличит грантовое финансирование сельскохозяйственных производителей Ленобласти. Также в 2025 году в Лужском районе введут в эксплуатацию крупнейшую в Европе молочно-товарную ферму на 8 тысяч голов.
Губернатор подчеркнул, что Ленинградская область обеспечивает свою продовольственную безопасность на 100% и играет значительную роль в ее обеспечении для Петербурга и всего Северо-Запада. На Ленобласть приходится 41% производства всех продуктов питания Северо-Запада.
Поддержка бизнеса.
До 1 июля Дрозденко поручил экономическому блоку правительства представить региональную программу поддержки реального сектора экономики. В том числе речь идет о льготах и адресной поддержке субсидиями индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.
В настоящее время Ленобласть лидирует в России по объему промышленных инвестиций, отметил губернатор. За 10 лет инвестиционный портфель региона вырос в 5 раз, валовой региональный продукт увеличился более чем на 40%, а индекс промышленного производства — на 38%.
«Задача на ближайшие годы, которую поставил Александр Дрозденко перед командой, — новый качественный прорыв в развитии региона во всех отраслях», — сообщили в администрации.
Поддержка участников СВО.
Дрозденко поручил создать на базе Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске производственный бизнес-инкубатор по изготовлению продукции для фронта. А по возвращении домой участники смогут развить здесь свои бизнес-проекты.
Также губернатор поручил обеспечить обучение и грантовую поддержку для участников спецоперации, которые захотят открыть собственное дело, на условиях 1 миллион + 3 миллиона рублей в течение трех лет. Эту меру предполагается распространить и на предпринимателей из многодетных семей и из других льготных категорий.
28 марта Дрозденко встретился с президентом Владимиром Путиным и попросил его «дать возможность продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем». Путин в ответ заметил, что «в целом показатели хорошие», однако в регионе «проблем еще очень много», с чем Дрозденко согласился. Одна из них — это доходы населения. Из положительного президент выделил то, что в Ленобласти «растет продолжительность жизни, даже быстрее, чем в целом по стране». Кроме того, «хорошие заделы по инвестиционным проектам». В конце беседы губернатор поблагодарил президента за поддержку, а тот пожелал главе региона удачи.