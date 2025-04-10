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Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта

Патрушев обсудил с Комаровым и Федорищевым развитие водного транспорта.

Источник: РИА "Новости"

ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 10 апр — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Тольятти провел трехстороннюю встречу с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

На встрече обсуждались ключевые направления экономического развития Самарской области, в том числе через совершенствование ее водного транспорта.

Что касается пассажирских перевозок, то в 2025 году в области будет работать 10 речных маршрутов. Флот составляет 20 судов, а уже в 2027 году самарское предприятие «Нефтефлот», как планируется, построит два новых круизных теплохода, что даст импульс внутреннему туризму и повысит комфорт пассажиров.

Грузовые перевозки в речных портах региона сейчас обеспечивают 60 судов, но, как отмечалось на встрече, Самарская область имеет еще больший потенциал в этом направлении.

Перспективы развития водного транспорта в Самарской области и в целом в Приволжье обсуждались на совещании по развитию мультимодальных логистических центров, которое Патрушев провел в Тольятти по поручению президента РФ Владимира Путина.