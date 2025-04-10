Патрушев обсудил в Тольятти развитие водного транспорта

Что касается пассажирских перевозок, то в 2025 году в области будет работать 10 речных маршрутов. Флот составляет 20 судов, а уже в 2027 году самарское предприятие «Нефтефлот», как планируется, построит два новых круизных теплохода, что даст импульс внутреннему туризму и повысит комфорт пассажиров.