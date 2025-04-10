Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОАЭ поблагодарили США и Россию за доверие при обмене заключенными

Объединенные Арабские Эмираты выразили признательность США и России за «оказанное доверие» и выбор Абу-Даби в качестве места проведения обмена заключенными. Об этом сообщает пресс-служба МИДа страны.

Источник: РИА "Новости"

Выбор Абу-Даби отражает тесные дружеские связи обеих стран с ОАЭ, говорится в сообщении. Министерство также выразило надежду, что такая работа приведет к деэскалации напряженности и укреплению диалога, что послужит целям достижения безопасности и стабильности в регионе и мире.

10 апреля Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене. США — Артура Петрова, гражданина России и Германии, обвиненного в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций.

По данным The Wall Street Journal, американскую сторону в проведении обмена представил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, российскую — высокопоставленный сотрудник спецслужб (его имя не раскрыто).