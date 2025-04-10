ОАЭ поблагодарили США и Россию за доверие при обмене заключенными

Выбор Абу-Даби отражает тесные дружеские связи обеих стран с ОАЭ, говорится в сообщении. Министерство также выразило надежду, что такая работа приведет к деэскалации напряженности и укреплению диалога, что послужит целям достижения безопасности и стабильности в регионе и мире.
10 апреля Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене. США — Артура Петрова, гражданина России и Германии, обвиненного в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций.
По данным The Wall Street Journal, американскую сторону в проведении обмена представил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, российскую — высокопоставленный сотрудник спецслужб (его имя не раскрыто).