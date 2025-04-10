ОАЭ поблагодарили США и Россию за доверие при обмене заключенными

Выбор Абу-Даби отражает тесные дружеские связи обеих стран с ОАЭ, говорится в сообщении. Министерство также выразило надежду, что такая работа приведет к деэскалации напряженности и укреплению диалога, что послужит целям достижения безопасности и стабильности в регионе и мире.