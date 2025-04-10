Иран может выдворить из страны инспекторов МАГАТЭ

«Продолжение угроз со стороны зарубежных стран и попытка осуществить военное нападение на Иран могут привести к применению мер сдерживания, таким как выдворение инспекторов Международного агентства по атомной энергии и прекращение сотрудничества с ним», — написал советник в социальной сети Х.
Он добавил, что альтернативным способом будет перемещение центров по обогащению урана в неизвестные для других стран районы. Свои посты он сопроводил хештегами #Трамп и #Израиль.
Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно угрожала Исламской Республике применением военной силы. Сам глава Белого дома обещал Ирану «невиданные» бомбардировки, если Тегеран откажется сотрудничать касательно своей ядерной программы. 8 марта Трамп заявил, что Иран ожидает «очень плохой день», если переговоры в Омане 12 апреля провалятся.