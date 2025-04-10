Иран может выдворить из страны инспекторов МАГАТЭ

Советник верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи по политическим вопросам, генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, заявил, что Исламская Республика не потерпит открытых угроз со стороны других государств. Шамхани заявил, что если агрессивная риторика в отношении Ирана продолжится, Тегеран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).