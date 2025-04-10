Washington Post: Трамп дал слабину в торговой войне

На фондовых рынках инвесторы потеряли триллионы долларов, а долговые рынки начали предвещать катастрофу. Особенно тревожной стала распродажа 10-летних казначейских бумаг США: во времена паники эти облигации обычно служат защитным активом для инвесторов, но в этот раз их динамика сигнализировала о том, что правительство США не сможет погасить свои долги.