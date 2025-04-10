Washington Post: Трамп дал слабину в торговой войне

Объявив о 90-дневной «тарифной паузе» для всех стран за исключением Китая, Трамп неохотно признал суровые реалии экономики, внешней и внутренней политики. К этому его подтолкнули три фактора, говорится в статье.
Финансовые рынки
На фондовых рынках инвесторы потеряли триллионы долларов, а долговые рынки начали предвещать катастрофу. Особенно тревожной стала распродажа 10-летних казначейских бумаг США: во времена паники эти облигации обычно служат защитным активом для инвесторов, но в этот раз их динамика сигнализировала о том, что правительство США не сможет погасить свои долги.
Возможно, Трамп решил не рисковать, вспомнив о бывшем премьер-министре Великобритании Лиз Трасс, которую сняли с должности после того, как ее опрометчивые решения привели к обрушению финансовых рынков.
Альянсы для противостояния Китаю
Трамп понял, что Соединенным Штатам нужны союзники, чтобы противостоять Китаю. Противостояние второй по величине экономике мира в условиях продолжительной торговой войны требует альтернативных и надежных поставщиков. Неожиданно агрессивные меры Трампа против союзников, включая иррациональные 46%-ные пошлины для Вьетнама, напугали азиатские страны, с которыми США могли бы объединиться для противодействия общему «врагу» — Китаю.
Пекин поспешил извлечь выгоду из любых разногласий между США и союзниками и незамедлительно отправил министра иностранных дел на встречу с японскими и южнокорейскими коллегами.
Политический консенсус в США
Трампу не удалось достичь политического консенсуса, чтобы перестроить экономику США. Пока он проводил кампанию за введение драконовских торговых пошлин, крупнейшие сторонники и доноры президента не воспринимали его протекционистскую риторику всерьез. Они ожидали лишь умеренных и целенаправленных тарифов, похожих на те, что он вводил в свой первый президентский срок.
К среде политическая напряженность сделала свое дело. Опрос, проведенный Economist-YouGov, показал, что рейтинг одобрения Трампа упал до 43% с 48% две недели назад, при этом 80% американцев опасаются, что пошлины приведут к разгону инфляции.
Кроме того, республиканцы предупредили сотрудников Белого дома, что, если президент не остановит повышение тарифов, на промежуточных выборах 2026 года демократы получат большинство в палате представителей и резко обострится борьба за контроль над сенатом.
«Американский Кнуд» понял, что его власть не абсолютна, а финансовые рынки и мировая экономика повинуются не его командам, а извечным законам, отмечает WP.