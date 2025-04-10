Казахстанских миротворцев отправили в Сирию

«Все военнослужащие миротворческого контингента зачислены на добровольной основе. Среди них есть две женщины. Отбор проводился по результатам всесторонней подготовки, учитывались как профессиональные, так и моральные качества кандидатов. Мы уверены, что наш контингент готов к выполнению всех поставленных задач в рамках мандата ООН», — отметил начальник Центра миротворческих операций Министерства обороны подполковник Валихан Байкенов.