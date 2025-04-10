Казахстанских миротворцев отправили в Сирию

В Алматы на базе Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова состоялись проводы второго национального миротворческого контингента. Военнослужащие отправились на Голанские высоты для участия в миссии ООН по наблюдению за разъединением.
В составе контингента — 139 человек. Они сменят первый отряд, завершивший свою службу. Все участники отобраны на добровольной основе, среди них — две женщины.
По словам начальника Центра миротворческих операций Минобороны подполковника Валихана Байкенова, отбор проводился по итогам всесторонней подготовки. Учитывались профессиональные и моральные качества кандидатов.
«Все военнослужащие миротворческого контингента зачислены на добровольной основе. Среди них есть две женщины. Отбор проводился по результатам всесторонней подготовки, учитывались как профессиональные, так и моральные качества кандидатов. Мы уверены, что наш контингент готов к выполнению всех поставленных задач в рамках мандата ООН», — отметил начальник Центра миротворческих операций Министерства обороны подполковник Валихан Байкенов.
Миротворцы будут обеспечивать соблюдение режима прекращения огня, патрулировать территорию, охранять блокпосты, сопровождать персонал ООН и обезвреживать взрывоопасные предметы.
«Наш контингент, подготовленный и оснащенный по международным стандартам, готов к выполнению возложенных задач в рамках мандата миссии ООН», — подчеркнул заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.
На церемонии проводов выступил заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Он подчеркнул, что развертывание контингента — это показатель авторитета Казахстана и его Вооруженных сил на международной арене.
Отметим, первый миротворческий контингент успешно выполнил все поставленные задачи и получил высокую оценку от руководства миссии и Секретариата ООН.
Сколько получают казахстанские миротворцы за участие в миссии ООН на Голанских высотах
В феврале этого года на пленарном заседании Мажилиса замминистра обороны презентовал законопроект «О ратификации соглашения в форме обмена письмами к меморандуму о взаимопонимании между правительством Казахстана, предоставляющим ресурсы силам ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), и ООН от 14 февраля 2024 года».
Во время заседания заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев сообщил, что за каждого военнослужащего утверждена ставка в размере 1448 долларов (около 730 тысяч тенге) ежемесячно.