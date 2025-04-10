В Самарскую область с рабочим визитом прибыл Николай Патрушев

Патрушев Николай Платонович родился 11 июля 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 1974 году окончил приборостроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института (ныне — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет). В 1975-м прошел высшие курсы КГБ СССР в Минске (Белоруссия), затем повышал квалификацию в Высшей школе КГБ СССР имени Дзержинского в Москве (ныне — Академия ФСБ России). С 12 мая 2008 года по 12 мая 2024 года занимал пост секретаря Совета безопасности России. С февраля 2015 года также входит в состав Военно-промышленной комиссии России.