Правительство Башкирии внесло на рассмотрение в Курултай 52 законопроекта.

Правительство Башкирии внесло на рассмотрение Госсобрания — Курултая республики за 2024 год 52 законопроекта, значительная часть которых была связана с социальной защитой участников СВО и других категорий граждан. Об этом сообщили на совещании в республиканском правительстве, посвященном итогам правотворческой и судебной работы в органах исполнительной власти региона.
Восемь законопроектов в бюджетной сфере правительством направлены Главе Башкирии для внесения в Курултай. Подготовлена и внесена федеральная законодательная инициатива в части установления платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка для внесения в Госдуму. Помимо этого, рассмотрено 682 проекта федерального закона, поступившего из Государственной Думы.
В прошлом году в аппарат Правительства РБ поступило на правовую и антикоррупционную экспертизу 2628 проектов правовых актов, в том числе 252 указов и распоряжений Главы РБ, 637 постановлений и 1645 распоряжений Правительства РБ.
Как отметил вице-премьер правительства — руководитель Аппарата правительства РБ Азамат Абдрахманов, юридическими службами исполнительной власти наработан опыт правового обеспечения исполнения государственных задач. Проводится правовое сопровождение принятия решений по антикризисным мерам, по развитию реального сектора экономики, по поддержке тех, кто участвует в СВО.
«В прошлом году мы оптимизировали маршруты принятия отдельных проектов, работали над повышением эффективности нормотворческого процесса. Такой опыт мы должны использовать для дальнейшего совершенствования нашей работы с тем, чтобы правовое обеспечение деятельности органов государственной власти республики обеспечивало максимально четкое, качественное и оперативное принятие самых сложных государственных решений. Это главная цель нашей с вами работы и ориентир для всех юристов на госслужбе», — заявил Абдрахманов.