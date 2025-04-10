Правительство Башкирии внесло на рассмотрение в Курултай 52 законопроекта.

«В прошлом году мы оптимизировали маршруты принятия отдельных проектов, работали над повышением эффективности нормотворческого процесса. Такой опыт мы должны использовать для дальнейшего совершенствования нашей работы с тем, чтобы правовое обеспечение деятельности органов государственной власти республики обеспечивало максимально четкое, качественное и оперативное принятие самых сложных государственных решений. Это главная цель нашей с вами работы и ориентир для всех юристов на госслужбе», — заявил Абдрахманов.