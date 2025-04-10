Алиев рассказал о попытке госпереворота в Азербайджане

«Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт (NDI, в России признан нежелательной организацией и запрещен), на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Все это было выявлено», — сказал президент (цитата по APA).