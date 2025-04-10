Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиев рассказал о попытке госпереворота в Азербайджане

В Азербайджане оппозиционеры планировали устроить государственный переворот, организовав вмешательство в выборы и нападения на правительственные здания и силовиков. Об этом рассказал президент Ильхам Алиев, выступая на форуме «К новому миропорядку» в университете АДА.

Источник: AP 2024

Глава государства заявил, что в предыдущие годы западные неправительственные организации неоднократно вмешивались в проводимые в Азербайджане выборы. По его словам, иностранные организации использовали «очень простые инструменты», в том числе направляли в республику деньги.

«Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт (NDI, в России признан нежелательной организацией и запрещен), на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Все это было выявлено», — сказал президент (цитата по APA).

По словам Алиева, азербайджанским спецслужбам удалось отследить более $1 млн, снятых с банковского счета. Частично они были обнаружены в арендованных квартирах активистов оппозиции. Там же силовики нашли «коктейли Молотова» и инструкции по нападению на правительственные здания и полицейских.

С 2000 года в Азербайджане действует закон «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)». Он направлен на усиление госконтроля за деятельностью НПО. Среди прочего этот закон обязывает НПО предоставлять отчетность о финансовой деятельности, запрещает организациям получать грантовые средства без наличия грантового соглашения.

Азербайджанский президент указал, что попытка вмешаться во внутренние дела страны наблюдалась и со стороны западных СМИ. В качестве примера он назвал The Washington Post, New York Times, Le Figaro или Le Monde. По словам Алиева, журналисты писали, «что в Азербайджане диктатура, права человека грубо нарушаются, оппозиция — ангелы, а правительство — дьявол».

«Мы прошли через все это, в том числе через попытки устроить здесь в 2005 году “оранжевую революцию” под эгидой Госдепа США. Мы все помним и никогда не забудем», — заключил Алиев.

Накануне о пресечении попытки госпереворота сообщили спецслужбы Киргизии. Государственный комитет национальной безопасности республики (ГКНБ) заявил, что задержал участников группы, планировавшей массовые беспорядки. В ГКНБ утверждают, что подозреваемые хотели снять «фейковый провокационный» видеоролик, в котором избитая киргизская девушка рассказывает, как над ней надругались иностранные граждане.