Алиев рассказал о попытке госпереворота в Азербайджане

Глава государства заявил, что в предыдущие годы западные неправительственные организации неоднократно вмешивались в проводимые в Азербайджане выборы. По его словам, иностранные организации использовали «очень простые инструменты», в том числе направляли в республику деньги.
«Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт (NDI, в России признан нежелательной организацией и запрещен), на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Все это было выявлено», — сказал президент (цитата по APA).
По словам Алиева, азербайджанским спецслужбам удалось отследить более $1 млн, снятых с банковского счета. Частично они были обнаружены в арендованных квартирах активистов оппозиции. Там же силовики нашли «коктейли Молотова» и инструкции по нападению на правительственные здания и полицейских.
С 2000 года в Азербайджане действует закон «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)». Он направлен на усиление госконтроля за деятельностью НПО. Среди прочего этот закон обязывает НПО предоставлять отчетность о финансовой деятельности, запрещает организациям получать грантовые средства без наличия грантового соглашения.
Азербайджанский президент указал, что попытка вмешаться во внутренние дела страны наблюдалась и со стороны западных СМИ. В качестве примера он назвал The Washington Post, New York Times, Le Figaro или Le Monde. По словам Алиева, журналисты писали, «что в Азербайджане диктатура, права человека грубо нарушаются, оппозиция — ангелы, а правительство — дьявол».
«Мы прошли через все это, в том числе через попытки устроить здесь в 2005 году “оранжевую революцию” под эгидой Госдепа США. Мы все помним и никогда не забудем», — заключил Алиев.
Накануне о пресечении попытки госпереворота сообщили спецслужбы Киргизии. Государственный комитет национальной безопасности республики (ГКНБ) заявил, что задержал участников группы, планировавшей массовые беспорядки. В ГКНБ утверждают, что подозреваемые хотели снять «фейковый провокационный» видеоролик, в котором избитая киргизская девушка рассказывает, как над ней надругались иностранные граждане.