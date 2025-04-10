ЕС предложил Украине «готовить борщ вместе»

Еврокомиссар заявила, что сейчас самое подходящее время для европейских инвестиций в украинскую экономику. Обращаясь к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, она высказалась о «впечатляющем пути реформ», который можно наблюдать в стране. По словам Кос, усилия по более глубокой интеграции в единой европейский рынок могут принести дивиденды только в том случае, если европейские инвесторы увидят предсказуемый и безопасный бизнес-климат.