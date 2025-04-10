ЕС предложил Украине «готовить борщ вместе»

«Это значит вместе, терпеливо и с доверием справляться с чем-то сложным. Потому что, как вам скажет любой житель Украины, приготовить борщ — задача не из простых. У каждого свой любимый способ приготовления. Нужно прислушиваться друг к другу, адаптироваться и найти рецепт, который подойдет всем», — сказала Кос по итогам бизнес-саммита Украины и ЕС.
Еврокомиссар заявила, что сейчас самое подходящее время для европейских инвестиций в украинскую экономику. Обращаясь к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, она высказалась о «впечатляющем пути реформ», который можно наблюдать в стране. По словам Кос, усилия по более глубокой интеграции в единой европейский рынок могут принести дивиденды только в том случае, если европейские инвесторы увидят предсказуемый и безопасный бизнес-климат.
«А предсказуемость возникает в результате работы, которую вы проводите по созданию независимой судебной системы, эффективных мер борьбы с коррупцией, прозрачных государственных закупок или по созданию справедливой и эффективной налоговой системы», — резюмировала еврокомиссар.
Украина официально получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году, в декабре 2023-го начались официальные переговоры о присоединении.
В 2022 году ЕС приостановил применение пошлин и квот на ввоз украинской сельхозпродукции в качестве поддержки Киева после начала российской военной операции. Это вызвало протесты фермеров в Польше и Румынии и недовольство европейских компаний из-за потока дешевого зерна с Украины в Европу. Режим беспошлинного ввоза для украинской продукции истекает 5 июня и Брюссель не будет его продлевать, сообщил в начале апреля комиссар ЕС по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.
Само потенциальное вступление Украины в ЕС неоднократно критиковал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В частности, в марте он заявил, что ни о каком прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока Киев не восстановит права венгерского меньшинства в Закарпатье.