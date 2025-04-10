Беглов: шествие «Бессмертного полка» в День Победы в Петербурге состоится

«С 2022 года мы проводили акцию “Бессмертный полк” в онлайн-формате. В год юбилея Великой Победы планируем вернуть ее на улицы города и дать возможность петербуржцам и гостям города пройти по Невскому проспекту с портретами их родных», — цитирует главу города пресс-служба Смольного. Шествие запланировано на 15:00 9 мая.
Перед этим на пресс-конференции в Москве представители движения «Бессмертный полк» рассказали, что акция пройдет в офлайн-режиме в тех регионах, где это сочтут возможным по соображениям безопасности. Беглов также подчеркивает, что безопасность будет приоритетом при проведении мероприятия.
Петербургское отделение движения «Бессмертный полк» подаст заявку на проведение шествия на следующей неделе, добавили в Смольном.
Напомним, «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате с 2022 года. О том, что люди могут выйти на Невский в год 80-летия Победы, Смольный говорил и раньше, однако подчеркивал, что решение примут ближе к дате.