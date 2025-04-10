Переговоры России и США в Стамбуле завершились

Первая встреча делегаций России и США, организованная для обсуждения работы посольств стран, прошла в Стамбуле 27 февраля и продлилась шесть с половиной часов. Дискуссии велись на «экспертном уровне», обсуждались финансирование дипмиссий и условия работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016—2018 годах. Как сообщал Госдеп, стороны определили первые шаги к нормализации работы посольств, в том числе доступ к банковским услугам и кадровые вопросы.