Текслер помог пожилой челябинке добиться статуса узника фашизма

«В тот же день связался с дочерью нашего ветерана Людмилой, пообещал помощь и поддержку. Принять решение в этих обстоятельствах может только суд. Поручил региональному минсоцу оказать все возможное содействие и сопровождение», — рассказал губернатор Текслер.
В год 80-летия Великой Победы Римма Григорьевна наконец получит юбилейную награду. Для ее семьи это не просто формальность, а акт восстановления исторической справедливости.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что челябинские ветераны ВОВ получат двойную выплату к 9 Мая.
Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева.