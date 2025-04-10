Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер помог пожилой челябинке добиться статуса узника фашизма

ЧЕЛЯБИНСК, 10 апреля, ФедералПресс. Судьба Риммы Григорьевны из города Куса это история невероятного мужества и долгой борьбы за правду. Вместе с матерью ее еще ребенком украли в фашистский плен, и там они провели ужасающие годы до весны 1945-го. Но даже после освобождения кошмар не закончился: десятилетиями она пыталась доказать, что принадлежит к числу несовершеннолетних узников концлагерей.

Источник: ФедералПресс / Екатерина Лазарева

«В тот же день связался с дочерью нашего ветерана Людмилой, пообещал помощь и поддержку. Принять решение в этих обстоятельствах может только суд. Поручил региональному минсоцу оказать все возможное содействие и сопровождение», — рассказал губернатор Текслер.

В год 80-летия Великой Победы Римма Григорьевна наконец получит юбилейную награду. Для ее семьи это не просто формальность, а акт восстановления исторической справедливости.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что челябинские ветераны ВОВ получат двойную выплату к 9 Мая.

Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева.