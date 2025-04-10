Текслер помог пожилой челябинке добиться статуса узника фашизма

ЧЕЛЯБИНСК, 10 апреля, ФедералПресс. Судьба Риммы Григорьевны из города Куса это история невероятного мужества и долгой борьбы за правду. Вместе с матерью ее еще ребенком украли в фашистский плен, и там они провели ужасающие годы до весны 1945-го. Но даже после освобождения кошмар не закончился: десятилетиями она пыталась доказать, что принадлежит к числу несовершеннолетних узников концлагерей.