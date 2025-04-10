ФСБ опубликовала видео обмена россиянина Петрова на американку Карелину

«Сейчас речь идет о возвращении двусторонних отношений к состоянию не до того, что было в 2022 году, а примерно к состоянию 2014 года. Именно после 2014 года в США восторжествовала несколько ограниченная точка зрения, согласно которой Россия якобы была в большей степени, чем Штаты, заинтересована в установлении нормальных отношений. Мне кажется, что с приходом Трампа это убеждение сходит на нет. Опыт последних десятилетий показал, что США несут определенного рода издержки из-за разрыва отношений с Москвой», — сказал американист.