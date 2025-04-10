Экс-главу Актанышского района Татарстана уволили в связи с утратой доверия

По информации ведомства, с 2018 по 2022 год Энгель Фаттахов занимал должность главы Актанышского муниципального района и депутата Совета Актанышского сельского поселения. Он направлял письма рекомендательного характера в отношении ООО «ПСК “Спецстрой” и ООО “Стройком”, которые проводили реконструкцию и ремонт принадлежащего ему жилого дома для заключения госконтрактов на выполнение строительных и иных работ на территории муниципалитета.