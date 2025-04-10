В Литве собирают подписи под петицией за отмену финансирования беглой белорусской оппозиции

Литовская партия требует отмены финансирования беглой белорусской оппозиции. Подробности пишет БелТА со ссылкой на издание Baltnews.
Согласно информации, партия Mes Lietuva («Мы — Литва») обратилась к Сейму страны с требованием, которое касается прекращения выделения денег беглой белорусской оппозиции. В партии также напомним, что финансирование осуществляется за счет денег литовских налогоплательщиков и это не является оправданным.
Сообщается, что петиция уже смогла собрать более двух тысяч подписей, сотни комментариев. Ее авторы обращают внимание, что содержание отдельных представителей беглой белорусской оппозиции обходится бюджету Литву в сотни тысяч евро каждый год. Вместе с тем авторы подчеркивают, что более 20% литовцев живут за чертой бедности.
Также авторы требуют взыскать с белорусской оппозиции все деньги, которые были незаконно выделены на ее содержание.
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