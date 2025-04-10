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В Литве собирают подписи под петицией за отмену финансирования беглой белорусской оппозиции

Литовская партия требует отмены финансирования беглой белорусской оппозиции.

Источник: Комсомольская правда

Литовская партия требует отмены финансирования беглой белорусской оппозиции. Подробности пишет БелТА со ссылкой на издание Baltnews.

Согласно информации, партия Mes Lietuva («Мы — Литва») обратилась к Сейму страны с требованием, которое касается прекращения выделения денег беглой белорусской оппозиции. В партии также напомним, что финансирование осуществляется за счет денег литовских налогоплательщиков и это не является оправданным.

Сообщается, что петиция уже смогла собрать более двух тысяч подписей, сотни комментариев. Ее авторы обращают внимание, что содержание отдельных представителей беглой белорусской оппозиции обходится бюджету Литву в сотни тысяч евро каждый год. Вместе с тем авторы подчеркивают, что более 20% литовцев живут за чертой бедности.

Также авторы требуют взыскать с белорусской оппозиции все деньги, которые были незаконно выделены на ее содержание.

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