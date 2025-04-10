В Литве собирают подписи под петицией за отмену финансирования беглой белорусской оппозиции

Сообщается, что петиция уже смогла собрать более двух тысяч подписей, сотни комментариев. Ее авторы обращают внимание, что содержание отдельных представителей беглой белорусской оппозиции обходится бюджету Литву в сотни тысяч евро каждый год. Вместе с тем авторы подчеркивают, что более 20% литовцев живут за чертой бедности.