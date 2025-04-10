Трамп сделал «душ в США снова великим» и похвастался прической

Как сообщала NBC, закон о расходовании воды был введен в действие в 1992 году. Он определял, сколько литров воды в минуту должна пропускать душевая лейка. В 2013 году в него внесли уточнение — душевая конструкция может расходовать до 9,5 литров в минуту. В США начали продавать и устанавливать только лейки для душа, соответствующие стандарту. Введение лимита на напор воды власти объяснили необходимостью экономить воду и бюджеты домохозяйств.