Трамп сделал «душ в США снова великим» и похвастался прической

История федерального правила
Как сообщала NBC, закон о расходовании воды был введен в действие в 1992 году. Он определял, сколько литров воды в минуту должна пропускать душевая лейка. В 2013 году в него внесли уточнение — душевая конструкция может расходовать до 9,5 литров в минуту. В США начали продавать и устанавливать только лейки для душа, соответствующие стандарту. Введение лимита на напор воды власти объяснили необходимостью экономить воду и бюджеты домохозяйств.
В первый срок президентства Трамп уже снимал «душевые» ограничения, но сменивший его Джо Байден вернул распоряжение о лимите на воду в силу. В 2025 году Трамп заявил, что пора покончить с «душевыми войнами».
Как Трамп «сделал душ снова великим»
Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ, который отменяет «душевые» ограничения и позволяет американцам мыться под таким напором воды в душе, как им нравится. На сайте Белого дома опубликовали информационный бюллетень с заголовком «Дональд Трамп делает американский душ снова великим» (President Donald J. Trump Makes America’s Showers Great Again).
«ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ ЛЕВЫХ С НАПОРОМ ВОДЫ: сегодня президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, призванный положить конец войне Обамы и Байдена с давлением воды и сделать душевые в Америке снова великими», — цитирует сообщение на сайте Белого дома RTVI.
В документе содержится предписание, адресованное министру энергетики, — он должен «отменить чрезмерное сложное федеральное правило», которое определяет работу «насадки для душа».
В сообщении указывается, что действующий американский президент «восстанавливает здравомыслие» и позволяет расходовать до 9,5 литров (2,5 галлона в минуту) воды из каждой насадки душевой лейки, а не только общей.
Внимание Трампа к вопросу расхода воды в душе в Белом доме объяснили тем, что «чрезмерное регулирование душит американскую экономику, укрепляет бюрократию и подавляет личную свободу».
В бюллетене подчеркивается, что граждане страны самостоятельно оплачивают коммунальные услуги, поэтому имеют право «выбирать насадки для душа без вмешательства федерального правительства».
Приказ также снимает запрет на потребление воды при смыве унитаза, использовании стиральных и посудомоечных машин.
Трамп, подписывая указ в Овальном кабинете, отметил, что «любит принимать приятный душ, чтобы позаботиться о своих красивых волосах», но ранее был вынужден терпеть слабый набор из-за «нелепых правил», сообщает Reuters.