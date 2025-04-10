Аршинова: народная поддержка повлияла на перевод Гуцул под домашний арест

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Народная поддержка башкана Гагаузии Евгении Гуцул сыграла ключевую роль в решении суда об изменении меры пресечения. Об этом заявила депутат Государственной Думы России, глава совета АНО Евразия Алёна Аршинова в рамках форума «Евразия — территория традиционных ценностей!».
«Несмотря на то, что прокурор настаивал на продлении задержания, судья пошла на то, чтобы отпустить Евгению Гуцул под домашний арест. Это — результат народного давления. Но борьба за права народно избранных лидеров, в том числе в Гагаузии, продолжается», — подчеркнула Аршинова.
В своём выступлении она также обратила внимание на ситуацию в Румынии, где после победы Кэлина Джеорджеску в первом туре выборов они были отменены. По словам депутата, румынские граждане надеялись на реакцию США, но никаких конкретных действий со стороны Вашингтона не последовало. Аршинова отметила, что странам региона не стоит полагаться на внешние силы, а необходимо укреплять суверенитет, отстаивать традиционные ценности, поддерживать национальную экономику и развивать добрососедские отношения.