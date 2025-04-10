Аршинова: народная поддержка повлияла на перевод Гуцул под домашний арест

В своём выступлении она также обратила внимание на ситуацию в Румынии, где после победы Кэлина Джеорджеску в первом туре выборов они были отменены. По словам депутата, румынские граждане надеялись на реакцию США, но никаких конкретных действий со стороны Вашингтона не последовало. Аршинова отметила, что странам региона не стоит полагаться на внешние силы, а необходимо укреплять суверенитет, отстаивать традиционные ценности, поддерживать национальную экономику и развивать добрососедские отношения.