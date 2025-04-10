Песков отверг обвинения Зеленского во втягивании Китая в конфликт на Украине

Еще 9 апреля дипломат обозначил, что власти Китая не только не отправляли своих военных для участия в боевых действиях на Украине на любой из сторон, но и «всегда требовали от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта». При этом в Пекине пообещали проверить утверждение о предполагаемом участии граждан КНР в спецоперации на стороне РФ.