Нижегородские власти предлагают ввести выплаты за 75 и 80 лет в браке

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан для увеличения категорий граждан, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты в связи с юбилеями совместной жизни. В действующей редакции выплаты положены парам, прожившим в зарегистрированном браке 50, 55, 60, 65, 70 лет. Они получают к каждой такой дате по 10 тысяч рублей. Но есть несколько условий. Супруги должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в регионе последние 10 лет. Документом предлагается добавить список парами, которые прожили вместе 75 и 80 лет. По данным правительства, в этом случае число семей-получателей юбилейных выплат увеличится на 10 пар (ежегодно).