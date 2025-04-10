Вулин поставил главу Гагаузии Гуцул в один ряд с Ле Пен

«(В ЕС — ред.) считают, что каждый, кто не разделяет либеральные ценности современного Евросоюза, — это враг… Вы не позволяете (независимому кандидату в Румынии Кэлину — ред.) Джеорджеску даже поучаствовать в выборах, вы запрещаете Марин Ле Пен баллотироваться… Молдавия должна стать частью Евросоюза бог знает как, и никто не может объяснить, почему или почему так быстро. Вероятно, люди в Евросоюзе считают, что они должны уничтожить любую оппозицию Евросоюзу — вероятно, в случае с печальной судьбой этой молодой девушки (Гуцул — ред.) речь именно об этом. Конечно, я осуждаю такое поведение, но знаете, в современной Европе кого это волнует, если вы не либерал?» — заявил Вулин в интервью ирландскому журналисту Чею Боузу, видеозапись размещена на странице Боуза в соцсети X.