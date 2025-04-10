В Пентагоне допустили возвращение военных баз США в Панаму

Как сообщает The Guardian, инициативу о возвращении военных США в Панаму Пит Хегсет озвучил во время официального визита. Он заявил, что Штаты, в случае приглашения от панамских властей, могли бы «возродить» свое присутствие в стране — расположить там свои базы, в том числе военно-морские. Идея не получила одобрения у президента Панамы Хосе Рауля Мулино.
Также Хегсет напомнил правительству республики о том, что Белый дом заинтересован в свободном лавировании своих кораблей через канал, а Дональд Трамп считает, что с американскими судами «не обращаются справедливо», пишет RTVI.
Пит Хегсет уточнил во время пресс-конференции, что США и Панама подписывают меморандум о взаимопонимании по совместной деятельности в области безопасности и совместную декларацию о безопасности и эксплуатации канала.
Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что Панамский канал должен вернуться под контроль Штатов в случае, если власти республики продолжат взимать плату с американских судов при преодолении водного пути. Американский лидер называл Панамский канал достоянием Америки и обращал внимание на его значимость для экономики страны.