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В Пентагоне допустили возвращение военных баз США в Панаму

Глава Минобороны США Пит Хегсет считает, что в Панаме необходимо разместить американский воинский контингент, чтобы гарантировать безопасность Панамского канала. План американского министра власти республики восприняли в штыки.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как сообщает The Guardian, инициативу о возвращении военных США в Панаму Пит Хегсет озвучил во время официального визита. Он заявил, что Штаты, в случае приглашения от панамских властей, могли бы «возродить» свое присутствие в стране — расположить там свои базы, в том числе военно-морские. Идея не получила одобрения у президента Панамы Хосе Рауля Мулино.

Также Хегсет напомнил правительству республики о том, что Белый дом заинтересован в свободном лавировании своих кораблей через канал, а Дональд Трамп считает, что с американскими судами «не обращаются справедливо», пишет RTVI.

Ранее глава Пентагона объявил, что Панама и США заключают договор, который позволит американским кораблям бесплатно преодолевать канал. Кроме того, соглашение предоставляет приоритет судам из США при проходе водного пути.

Пит Хегсет уточнил во время пресс-конференции, что США и Панама подписывают меморандум о взаимопонимании по совместной деятельности в области безопасности и совместную декларацию о безопасности и эксплуатации канала.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что Панамский канал должен вернуться под контроль Штатов в случае, если власти республики продолжат взимать плату с американских судов при преодолении водного пути. Американский лидер называл Панамский канал достоянием Америки и обращал внимание на его значимость для экономики страны.