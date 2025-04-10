В Пентагоне допустили возвращение военных баз США в Панаму

Как сообщает The Guardian, инициативу о возвращении военных США в Панаму Пит Хегсет озвучил во время официального визита. Он заявил, что Штаты, в случае приглашения от панамских властей, могли бы «возродить» свое присутствие в стране — расположить там свои базы, в том числе военно-морские. Идея не получила одобрения у президента Панамы Хосе Рауля Мулино.