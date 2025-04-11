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UKDJ: Британия не сможет догнать Россию по количеству тактического ядерного оружия

Лоуренс Фридман, один из ведущих британских стратегов, предостерег британских парламентариев от мысли о том, что страны НАТО смогут посоперничать с Россией по количеству тактического ядерного оружия, сообщает UK Defence Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна нуждается в «самых современных средствах, в том числе связанных с ядерным оружием». Это вызвало дискуссии о роли нестратегических ядерных вооружений в европейской обороне.

Идею наращивания арсенала тактического ядерного оружия (ТЯО), чтобы угнаться за возможностями России, Фридман счел сложной и дорогостоящей. Кроме того, он предупредил о сопутствующих рисках.

«Использовать такое оружия в расчете на то, что (противоборствующие стороны) не перейдут на более дальнобойные и крупные системы, нереалистично», — пояснил Фридман, имея в виду, что любое применение тактического ядерного оружия неизменно приведет к использованию стратегического ядерного оружия.

Франция располагает небольшим ядерным потенциалом воздушного базирования, а Великобритания — только стратегическими системами в виде подводных лодок, вооруженных ракетами Trident, уточняется в публикации. По мнению Фридмана, дальнейшее расширение этого потенциала может оказаться не лучшим вариантом действий.

На его взгляд, вместо использования ТЯО Британия сможет прибегнуть к системам двойного назначения, например задействовать истребители F-35 или инфраструктуру ВВС США на авиабазе Лейкенхит. Он подчеркнул, что это лишь одни из нескольких возможных способов ответа, а стратегия НАТО не основывается на зеркальном отражении действий противника. «Существует множество способов нанести ущерб (противнику), не прибегая к фактическому применению ТЯО. Поэтому я бы лично не придавал этому вопросу такого значения. Было бы очень сложно создать ядерный потенциал, аналогичный российскому», сказал он членам британского парламента.