UKDJ: Британия не сможет догнать Россию по количеству тактического ядерного оружия

На его взгляд, вместо использования ТЯО Британия сможет прибегнуть к системам двойного назначения, например задействовать истребители F-35 или инфраструктуру ВВС США на авиабазе Лейкенхит. Он подчеркнул, что это лишь одни из нескольких возможных способов ответа, а стратегия НАТО не основывается на зеркальном отражении действий противника. «Существует множество способов нанести ущерб (противнику), не прибегая к фактическому применению ТЯО. Поэтому я бы лично не придавал этому вопросу такого значения. Было бы очень сложно создать ядерный потенциал, аналогичный российскому», — сказал он членам британского парламента.