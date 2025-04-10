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Госдеп рассказал об итогах консультаций России и США в Стамбуле

Консультации российской и американской делегаций в Стамбуле прошли конструктивно, также стороны обсудили возможность проведения скорой новой встречи. Об этом сообщает Государственный департамент США, передает Reuters.

Источник: РИА "Новости"

«Прошедший раунд консультаций России и США продемонстрировал сохранение сторонами конструктивного подхода к решению проблем (…). Также делегации обменялись нотами для договоренности об обеспечении стабильного банковского обслуживания работы диппредставительств двух стран», — отмечает американское внешнеполитическое ведомство.

Дополнительно сообщается, что возглавившие делегации посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер обсудили проведение новых консультаций «уже в ближайшее время». В ведомстве также указали, что сроки и место проведения возможной встречи, а также состав группы представителей стран «будут определены позже».

Ранее российско-американские переговоры по нормализации работы дипломатических представительств завершились, они продлились пять с половиной часов. Встреча сторон состоялась в российском генеральном консульстве в Стамбуле. Она прошла в закрытом формате и завершилась без выхода к прессе и каких-либо официальных заявлений.