Госдеп рассказал об итогах консультаций России и США в Стамбуле

Дополнительно сообщается, что возглавившие делегации посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер обсудили проведение новых консультаций «уже в ближайшее время». В ведомстве также указали, что сроки и место проведения возможной встречи, а также состав группы представителей стран «будут определены позже».