Радий Хабиров высказался о догазификации домов льготников.

Сегодня, 10 апреля в Доме Республики Глава Башкирии Радий Хабиров провёл заседание регионального штаба по газификации, участники которого подвели предварительные итоги реализации Программы развития газоснабжения и газификации в регионе в 2021—2025 годах.
На заседании обсудили программу социальной догазификации, которую инициировал президент России Владимир Путин. Напомним, в 2021 году глава государства подписал закон, предусматривающий бесплатное подведение газа до границ домовладений в ранее газифицированных населённых пунктах.
«Догазификация домов льготных категорий жителей, особенно когда речь идёт об участниках специальной военной операции, должна обеспечиваться в первоочередном порядке. Семьям бойцов выдали 663 сертификата на общую сумму 57 млн рублей. И эту работу мы будем продолжать», — сказал Радий Хабиров.
В рамках данной программы построены 4,9 тысячи км газопроводов. Обеспечена техническая возможность газификации более 73,5 тысячи домовладений в 2219 населённых пунктах.
Радий Хабиров сообщил, что жители республики подали более 72 тысяч заявок на догазификацию. Почти 60 тысяч домовладений уже подключили к газу.
В 2024 году в своём Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил распространить программу социальной догазификации на жилые дома в садовых товариществах, расположенных в границах газифицированных населённых пунктов.
«Всего в республике действует 1500 садовых товариществ. Потенциал догазификации — 426 СНТ, — отметил Глава Башкирии. — В планах на 2025 год — охватить 63 СНТ в восьми муниципалитетах».
На заседании штаба Радий Хабиров подчеркнул, что уровень обеспеченности жилого фонда республики сетевым газом составляет 87,3 процента. Руководитель республики назвал данные цифры хорошим показателем.
«Это хороший показатель, которым всем нам стоит гордиться. Он намного выше, чем во многих регионах страны. С “Газпромом” и его дочерними предприятиями у нас налажено тесное сотрудничество. Мы взаимодействуем по многим направлениям, — сказал Радий Хабиров. — Прежде всего, активно реализуем республиканскую Программу развития газоснабжения и газификации. С 2021 года в Башкортостане построили 44 межпоселковых газопровода общей протяженностью почти 500 км, создали возможность газификации более 16 тысяч домовладений, из которых порядка 2 600 домовладений в 78 населённых пунктах уже подключили к газу».
Программой предусмотрено строительство 1055 км межпоселковых газопроводов и 1054 км внутрипоселковых газопроводов. Сетевой газ доведут до 181 населённого пункта, что создаст возможность газификации 26 тысяч домовладений.
Участники заседания отметили, что строительство объектов газификации, включенных в программу, идёт по графику.