Радий Хабиров высказался о догазификации домов льготников.

«Это хороший показатель, которым всем нам стоит гордиться. Он намного выше, чем во многих регионах страны. С “Газпромом” и его дочерними предприятиями у нас налажено тесное сотрудничество. Мы взаимодействуем по многим направлениям, — сказал Радий Хабиров. — Прежде всего, активно реализуем республиканскую Программу развития газоснабжения и газификации. С 2021 года в Башкортостане построили 44 межпоселковых газопровода общей протяженностью почти 500 км, создали возможность газификации более 16 тысяч домовладений, из которых порядка 2 600 домовладений в 78 населённых пунктах уже подключили к газу».