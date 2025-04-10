The Times: Иран впервые поставил своим союзникам в Ираке ракеты класса «земля-земля»

The Times со ссылкой на «региональную разведку, участвующую в мониторинге границы», пишет, что оружие было передано на прошлой неделе. Это первый случай, когда ракеты большой дальности класса «земля-земля», способные достичь Европы, оказались в распоряжении ополчения, поддерживающего Иран в Ираке. Доставка была организована военно-воздушными силами Революционной гвардии Ирана.