The Times: Иран впервые поставил своим союзникам в Ираке ракеты класса «земля-земля»

Согласно статье, этот факт развеивает надежды на то, что Иран откажется от поддержки региональных военизированных группировок в преддверии переговоров по своим ядерной и ракетной программам с Соединенными Штатами, которые намечены на предстоящие выходные.
The Times со ссылкой на «региональную разведку, участвующую в мониторинге границы», пишет, что оружие было передано на прошлой неделе. Это первый случай, когда ракеты большой дальности класса «земля-земля», способные достичь Европы, оказались в распоряжении ополчения, поддерживающего Иран в Ираке. Доставка была организована военно-воздушными силами Революционной гвардии Ирана.
Кроме того, по данным The Times, Ирак на прошлой неделе получил от Ирана еще два типа ракет: крылатые ракеты Quds 351 и баллистические Jamal 69. У них гораздо меньшая дальность действия, чем у новых ракет класса «земля-земля».
Такое развитие событий, по мнению The Times, противоречит сообщениям иракских официальных лиц и старших командиров о том, что поддерживаемое Ираном ополчение в Ираке «готово разоружиться», чтобы предотвратить потенциальный конфликт с США.