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Евросоюз и НАТО задумались об отправке войск на Украину после перемирия

После установления мира на Украине страны ЕС и НАТО могут рассмотреть возможность отправки туда войск. Формат может быть разный — на Украину могут отправить как наблюдателей, так и силы сдерживания. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас по приезде на неформальную встречу министров обороны стран «коалиции желающих» в штаб-квартире НАТО.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Стороны еще не пришли к согласию, рассказала Каллас. Она отметила, что некоторые страны готовы присоединиться к инициативе, другие же выступают против. Главным вопросом остается — какие силы отправлять на Украину, если страна заключит мир с Россией, сообщают «Ведомости».

По словам главы европейской дипломатии, возможные форматы присутствия варьируются от мониторинговых и миротворческих представительств до миссий по усилению и сдерживанию.

Согласно сообщению Politico от 10 апреля, Украина обратилась к западным союзникам с запросом на размещение миротворческих сил, предоставив так называемый «список желаний». Заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса ранее объявлял, что около десяти государств рассматривают возможность участия в миротворческой миссии.