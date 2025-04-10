Евросоюз и НАТО задумались об отправке войск на Украину после перемирия

Стороны еще не пришли к согласию, рассказала Каллас. Она отметила, что некоторые страны готовы присоединиться к инициативе, другие же выступают против. Главным вопросом остается — какие силы отправлять на Украину, если страна заключит мир с Россией, сообщают «Ведомости».
По словам главы европейской дипломатии, возможные форматы присутствия варьируются от мониторинговых и миротворческих представительств до миссий по усилению и сдерживанию.
Согласно сообщению Politico от 10 апреля, Украина обратилась к западным союзникам с запросом на размещение миротворческих сил, предоставив так называемый «список желаний». Заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса ранее объявлял, что около десяти государств рассматривают возможность участия в миротворческой миссии.