Евросоюз и НАТО задумались об отправке войск на Украину после перемирия

После установления мира на Украине страны ЕС и НАТО могут рассмотреть возможность отправки туда войск. Формат может быть разный — на Украину могут отправить как наблюдателей, так и силы сдерживания. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас по приезде на неформальную встречу министров обороны стран «коалиции желающих» в штаб-квартире НАТО.