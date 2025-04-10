Россия и США договорились упростить режим передвижения дипломатов

Встреча в Стамбуле сегодня, 10 апреля, продлившаяся пять с половиной часов, — второй раунд консультаций России и США о нормализации работы дипмиссий. Как сообщил Госдепартамент, «продолжая конструктивный подход», стороны договорились обеспечить стабильное банковское обслуживание работы диппредставительств. Вместе с тем американская делегация выразила обеспокоенность политикой России, запрещающей наем местного персонала для работы в посольстве США в Москве.