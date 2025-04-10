Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и США договорились упростить режим передвижения дипломатов

Переговоры России и США в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, возглавивший российскую делегацию. По его словам, стороны условились о дальнейших мерах для облегчения режима передвижения дипломатов в стране пребывания.

Источник: РИА "Новости"

«Главы делегаций констатировали наличие серьезных “раздражителей”, доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей», — сказал Александр Дарчиев журналистам.

По его словам, cтороны обсудили и возобновление прямого авиасообщения между США и Россией, которое позволило бы расширить деловые связи. «По итогам состоявшейся дискуссии будут проработаны выдвинутые сторонами инициативы с целью выхода на новые договоренности к ближайшему раунду консультаций, сроки которых сейчас уточняются», — рассказал Дарчиев.

Встреча в Стамбуле сегодня, 10 апреля, продлившаяся пять с половиной часов, — второй раунд консультаций России и США о нормализации работы дипмиссий. Как сообщил Госдепартамент, «продолжая конструктивный подход», стороны договорились обеспечить стабильное банковское обслуживание работы диппредставительств. Вместе с тем американская делегация выразила обеспокоенность политикой России, запрещающей наем местного персонала для работы в посольстве США в Москве.