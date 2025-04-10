Башкирия будет оперативно получать федеральные деньги.

«Очень важно, чтобы такие ресурсы доводились максимально оперативно, а сами регионы получали информацию об объемах трансфертов как можно раньше, что позволит им тщательнее подготовить свои бюджеты, распланировать источники финансирования и темпы решения задач, в том числе в рамках национальных проектов», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства.