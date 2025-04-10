Башкирия будет оперативно получать федеральные деньги.

Башкирия оперативно получит федеральные субсидии. Премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство уделяет особое внимание укреплению экономики регионов. По его словам, в 2024 году на поддержку российских субъектов было направлено свыше 3,5 трлн рублей, которые пошли на строительство больниц, поликлиник, обновление инженерных коммуникаций.
«Очень важно, чтобы такие ресурсы доводились максимально оперативно, а сами регионы получали информацию об объемах трансфертов как можно раньше, что позволит им тщательнее подготовить свои бюджеты, распланировать источники финансирования и темпы решения задач, в том числе в рамках национальных проектов», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства.
По поручению президента распределение субсидий между регионами передвинуто на более ранний срок. Работа должна начаться в июне этого года, с тем чтобы выверка объемов и результатов завершилась не позднее августа. Правительство внесло соответствующие изменения в Бюджетный кодекс.