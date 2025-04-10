Внедрение «справедливого» роуминга в ЕАЭС идет тяжело, заявил Ермолович

«ЕЭК не регулирует тарифы. Мы предоставляем площадку для того, чтобы операторы сами между собой договорились о снижении тарифов на интерконнект, на межоператорские расчеты. И это в конечном итоге должно привести к существенному снижению общей стоимости услуг голосовой связи, а в перспективе — и передачи данных. Передача данных — более сложный вопрос, поскольку необходимо обеспечить безопасность передачи информации, и мы над этим работаем. Сроки, когда мы перейдем к отмене роуминга при передаче данных, более отделенные. Что касается голосовой связи, то мое мнение — этот вопрос необходимо решать как можно быстрее», — подчеркнул Ермолович.