Внедрение «справедливого» роуминга в ЕАЭС идет тяжело, заявил Ермолович

МИНСК, 9 апр — РИА Новости. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович заявил, что работа по внедрению единого «справедливого тарифа» на услуги мобильной связи в роуминге в рамках союза идет тяжело и пока рано говорить о конкретных сроках, однако Евразийская экономическая комиссия не снимает этот вопрос с повестки.
Ранее справедливые тарифы в международном роуминге на территории ЕАЭС хотели установить в 2025 году. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
«Мы будем обсуждать на ближайшем заседании коллегии (ЕЭК — ред.) этот вопрос, тема остается пока в поле обсуждения, пока рано говорить о каких-то сроках. Но уверен, что мы примем решение», — заявил Ермолович журналистам в среду в Минске.
Он напомнил, что ЕЭК разработала правила применения справедливых тарифов в роуминге, продолжает их согласовывание, чтобы создать условия для достижения операторами сотовой связи договоренностей по установлению единого справедливого тарифа для населения, уменьшения стоимости услуг на роуминг для граждан. «Этот процесс будет продолжаться и в рамках новой стратегии развития евразийской интеграции. Задача должна быть решена», — подчеркнул Ермолович. Однако он признал, что «процесс идет тяжело».
«ЕЭК не регулирует тарифы. Мы предоставляем площадку для того, чтобы операторы сами между собой договорились о снижении тарифов на интерконнект, на межоператорские расчеты. И это в конечном итоге должно привести к существенному снижению общей стоимости услуг голосовой связи, а в перспективе — и передачи данных. Передача данных — более сложный вопрос, поскольку необходимо обеспечить безопасность передачи информации, и мы над этим работаем. Сроки, когда мы перейдем к отмене роуминга при передаче данных, более отделенные. Что касается голосовой связи, то мое мнение — этот вопрос необходимо решать как можно быстрее», — подчеркнул Ермолович.
Он подчеркнул, что в вопросе тарифов роуминга ЕЭК учитывает опыт Белоруссии и России, которые ввели комфортные тарифы роуминга. «В перспективе необходимо вести речь о полной отмене роуминга. Но даже то, что достигнуто на двусторонней основе сейчас, это очень хороший результат, серьезное снижение тарифов, которое ведет к увеличению пользования услугами голосовой связи и передачи данных в роуминге. Рост, по предварительным данным операторов, довольно существенный. Весьма серьезный результат, на который мы ориентируемся в построении системы справедливого тарифа на евразийском экономическом пространстве», — заявил министр.
Абонентам Союзного государства Белоруссии и России с 1 марта 2025 года стали доступны так называемые комфортные тарифы на услуги голосовой связи и передачу данных. Был определен обязательный объем услуг по сопоставимым с условиями домашней сети тарифам. Комфортный тариф роуминга предусматривает 150 бесплатных минут на входящие звонки, 150 — на исходящие (если «домашний тариф» абонента предусматривает наличие бесплатных минут для звонков в другие сети) и 5 Гб интернета по льготному тарифу.